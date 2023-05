800 plus, darmowe leki i autostrady to odpowiedź na apele społeczeństwa. Konferencja PiS w Nysie

- Kiedy prezes Jarosław Kaczyński i czołowi politycy objeżdżali całą Polskę, by poznać potrzeby naszych rodzin słuchaliśmy, jakie są ich największe potrzeby. Najczęstszym postulatem było właśnie podniesienie kwoty 500 plus co najmniej do 800 plus. Było też wiele uwag dotyczących właśnie autostrad czy darmowych leków – mówiła posłanka. Nowe programy komentowali też działacze PiS z powiatu nyskiego.

- Bardzo się cieszę, że mamy nowe rozwiązania, w związku z czym od 1 stycznia 2024 roku będą darmowe leki zwłaszcza dla naszych seniorów. Wiemy, że osoby starsze najwięcej chorują i dlatego potrzebują tego bezpieczeństwa finansowego. Chodzi również o dzieci, które także często chorują, więc taka pomoc będzie to dla budżetu domowego ogromnym wsparciem – mówiła.

Głos zabrał też radny powiatowy Zbigniew Karnaś.

- To wzmacnia polska rodzinę. Sam jestem ojcem czwórki dorosłych dzieci i wiem jak często się borykałem z trudnościami , dlatego uważam, że 800 plus ,plus leki i jeszcze autostrady bardzo pomoże ludziom - mówił.

Paweł Szyra, wiceprzewodniczący rady miejskiej w Nysie zapowiedział z kolei nowe programy, które przyniesie nowa konwencja. Zwrócił się tez do opozycji:

- Zamiast negować to, co proponujemy, zaproponujcie coś lepszego, coś co przekona społeczeństwo, a nie mówcie tylko o tym, że my robimy coś źle – stwierdził Szyra.

Przypomnijmy: trzy główne zapowiedzi programowe PiS dotyczą podniesienia świadczenia 500 plus do 800 zł od stycznia 2024 roku, darmowe leki dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia oraz osób powyżej 65 lat, a także zniesienie opłat za przejazd aut osobowych na autostradach państwowych, a także. W przyszłości, na tzw. prywatnych.

.