Ahoj Przygodo! Blog pochodzącej z Nysy Agnieszki Majewskiej i jej rodziny walczy o miano najlepszego bloga podróżniczego!

AHOJ Przygodo tworzy rodzinka z Wrocławia, ale z nyskimi korzeniami która kocha podróżować, odkrywać nowe miejsca i spędzać aktywnie czas na świeżym powietrzu.

- W składzie: Aga, Mario, Miki, Iti i Arianka przemierzamy górskie szlaki, schodzimy do podziemi, odwiedzamy muzea, wystawy oraz najpiękniejsze zamki i pałace. Szalejemy w parkach rozrywki, jeździmy na quadach, pływamy kajakami, pontonami i zdobywamy szczyty do Korony Gór Polski. Po co? Żeby przeżyć i doświadczyć jak najwięcej. By pokazać dzieciakom, że życie jest po to, by czerpać z niego garściami!- czytamy na stronie blogerów.