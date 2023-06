Apteki w Nysie. Sprawdź, gdzie szukać w czerwcu 2023

Oto co jeszcze powinna zaproponować apteka w Nysie:

To nie jedyne kryteria, którymi można się kierować. Klienci wracają do swojej ulubionej apteki w Nysie, jeśli w okienku spotkają się z życzliwością i zostaną sprawnie obsłużeni. Dużym plusem jest także brak kolejek.

Jaki powinien być farmaceuta?

Grono klientów danej apteki znajdującej się w Nysie powiększa się, jeśli sprzedaje tam lubiany farmaceuta. Powinien on wykazywać się empatią wobec pacjentów oraz doświadczeniem. Posiada on szeroką wiedzę farmakologiczną. Otrzymasz od niego informację, jeśli zapytasz, jaki lek należy zastosować. Posiada on także społeczne zaufanie.