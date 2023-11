Awaria sieci ciepłowniczej Nysie. Budynki na dziewięciu ulicach odcięte od dostaw ciepła. Są wśród nich żłobki i szkoły

W czwartek (30 listopada) doszło o awarii sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Kusocińskiego w Nysie.

Na razie nie wiadomo co się stało i gdzie do dokładnie doszło do uszkodzenia. Dlatego też konieczne jest odcięcie od sieci ciepłowniczej budynków w rejonie ulic: Korczaka , Kossaka, Kusocińskiego, Zwycięstwa , Piłsudskiego , Głuchołaska, Prusa, Podolska.

- Nyska Energetyka Cieplna – Nysa Sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią sieci cieplnej w rejonie ul. Kusocińskiego w dniu 30.11.2023r. nastąpi przerwa w dostawie ciepła dla mieszkańców budynków w rejonie ul. Korczaka , Kossaka, Kusocińskiego, Zwycięstwa , Piłsudskiego , Głuchołaska, Prusa, Podolska – czytamy w komunikacie.

Nie wiadomo ile może potrwać usuwanie awarii, ale NEC zapewnia że dostawy ciepła zostaną wznowione niezwłocznie po usunięciu awarii

Gdzie nie będzie dostaw ciepła. Lista ulic