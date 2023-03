Barbara Bieganowska-Zając zdobyła złoty medal podczas Halowych Mistrzostw Świata Masters w Lekkoatletyce w Toruniu

Wcześniej zdobyła także Na przestrzeni swojej długoletniej kariery Barbara Bieganowska zdobyła również 7 złotych, 2 srebrne i 1 brązowy medal paralekkoatletycznych mistrzostw świata, oraz wielokrotnie stawała na podium mistrzostw Europy i innych zawodów międzynarodowej oraz mistrzostw Polski.

Jak to się zaczęło…

- Moja „kariera” o ile wtedy można było to tak nazwać rozpoczęła się gdy miałam 11 lat i wystartowałam na zawodach w biegu przełajowym w Lasocicach. To wtedy swoim „wyczynem” wzbudziłam zainteresowanie u trenerów swoją osobom. Pamiętam jak dziś – wystartowałam w biegu z innymi dziewczynami tylko w starszej kategorii wiekowej, gdzie zajęłam pierwsze miejsce po czym zostałam poinformowana, że pobiegłam w nie swoim biegu i jeszcze raz stanęłam na starcie :). I ten bieg też ukończyłam jako pierwsza z dość znaczną przewagą nad innymi rywalkami i tak naprawdę to był początek mojej kariery sportowej. Z racji tego, iż miałam bardzo trudny okres dzieciństwa i miałam bardzo wielki problem z uczeniem się zostałam zakwalifikowana jako sportowiec z kategorią niepełnosprawności intelektualnej ( T-20 ) i w niej startuje do dzisiaj. Od 2003 roku występuję w barwach klubu MGOKSiR w Korfantowie pod okiem trenera Mariusza Żabińskiego - czytamy na stronie paralympic.org.pl.