Blisko 350 mieszkań, boisko sportowe, a nawet oczko wodne. W Nysie powstanie osiedla, w którym będzie mogło zamieszkać 800 osób

Zobacz jak będzie wyglądać to osiedle

Całe osiedle będzie zlokalizowane na 9 hektarach terenu i ma liczyć 342 mieszkania, w których docelowo zamieszka blisko 800 osób. Prawie 6 hektarów zarezerwowano na zieleń, a w środku osiedla powstanie plac zabaw i niewielkie oczko wodne. Mieszkańcy kompleksu będą mieli do dyspozycji także boisko sportowe i teren pod ogrody działkowe oraz ok. 500 miejsc parkingowych.

Budowa osiedla na blisko mieszkań to koszt około 150 milionów złotych.

Osiedle zaplanowano na końcu ul. Orląt Lwowskich, w miejscu, do którego prowadzi oddana ostatnio droga. Obecnie jest to niezagospodarowany teren zielony, leżący w pobliżu linii kolejowej Nysa – Opole.

Cały ten obszar to teren dawnego poligonu, który obecnie znajduje się w rękach Krajowego Zasobu Nieruchomości, państwowej instytucji, która jest także udziałowcem SIM.

Spółka o nazwie Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Opolskie została powołana do życia w listopadzie 2021 roku przez 10 gmin z Opolszczyzny (między innymi Nysę, Opole, Brzeg, Głuchołazy) oraz Krajowy Zasób Nieruchomości.

Jej ustawowym zadaniem jest budowanie osiedli mieszkań z rządowym dofinansowaniem, ale także z partycypacją przyszłych mieszkańców i wkładem własnym spółki. Mieszkania na wynajem z opcją dojścia do własności i umiarkowanym czynszem są przeznaczone dla polskiej warstwy średniej czyli dla ludzi, których nie stać na komercyjny kredyt w banku i zakup mieszkania na wolnym rynku, ale z powodu zbyt wysokich dochodów nie mogą się starać o lokal komunalny.