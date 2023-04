Budowa ekociepłowni w Nysie została wyceniona na 130 milionów. Tyle chce konsorcjum trzech firm, które jako jedyne zgłosiło ofertę do NEC

Konsorcjum firm: WTEC - Waste To Energy Corporation P.S.A., Richard Kablitz GmbH i IDRECO S.R.L jako jedyne złożyło ofertę w przetargu na budowę nowej kotłowni Nyskiej Energetyki Cieplnej, która ma być zasikana zasilana paliwem ze śmieci. Wykonawca wybudowanie obiektu wycenił na 130 mln zł. Tymczasem gminna spółka chciała na ten cel wydać 100 milionów.

Mimo to prezes Nyskiej Energetyki Cieplnej ofertę ocenia bardzo dobrze.

Prezes podkreśla też, że fakt, iż wykonawca zaoferował 130 mln zł, a gminna spółka chciała wydać planowała wydać 100 mln zł, nie zagraża inwestycji.

- To kwota brutto, a nas interesują kwoty netto. Jeśli to przeliczymy okaże się, różnica między tym co planowaliśmy wydać, a tym co nam zaproponowano jest dużo niższa. Mamy projekt, mamy pozwolenia budowlane, dlatego jeśli uda nam się podpisać umowę z wykonawcą to może od razu rozpoczynać budowę – dodaje Pawlak.