Centrum Przesiadkowe im. Kresowian w Nysie oficjalnie otwarte! Minister: ta inwestycja przywraca Nysie status subregionalnego centrum

- To jest obiekt, który się Nysie należy. To podsumowanie prac na Rynku, ulicy Wrocławskiej i Kolejowej. Życzyłbym sobie, żeby tutaj były tłumy – mówił Andrzej Kruczkieiwcz, starosta nyski.

Kamil Bortniczuk, minister sportu określił centrum jako symbol „nowej Nysy”.

- Dziś otwieramy centrum przesiadkowe, chwile temu otwieraliśmy kolejne inwestycje w strefie ekonomicznej, otwieraliśmy i będziemy otwierać kolejne mieszkania, hale sportową, nowe centrum miasta. Powstają galerie handlowe, nowe punkty usługowe, dwa nowe stadiony – to wszystko skalda się na bardzo dobry czas dla Nysy, na czas, który można by nazwać renesansem miasta. Ta dzisiejsza inwestycja symbolicznie przywraca Nysie status subregionalnego centrum. Jestem przekonany, że to centrum będzie służyło mieszkańcom wszystkich okolicznych powiatów w kontekście połączenia z centralnym portem komunikacyjnym - mówił minister.