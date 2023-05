„Chrońmy dzieci. Wspierajmy rodziców" - ruszyła zbiórka podpisów pod projektem ustawy. Gdzie w Nysie można go poprzeć?

W powiecie nyskim ruszyła zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy „Chronimy dzieci – wspierajmy rodziców”. Akcję zainaugurowano podczas konferencji prasowej, która odbyła się w czwartek (18 maja) w okręgowym biurze Prawa i Sprawiedliwości.

Wszyscy jesteśmy tutaj po to, aby mówić jak bardzo potrzebna jest ta ustawa. Ma ona na celu wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci. To rodzic decyduje o wychowaniu dzieci i ta ustawa ma mu w tym pomóc – mówi Katarzyna Czochara, posłanka PiS.

Projekt zakłada wprowadzenie takich zmian w prawie oświatowym, które pozwolą rodzicom decydować o tym, z jakie treści będą realizowane w szkole.

- Dla nas nauczycieli ważne jest to, aby umożliwić rodzicom dzieci decydowanie, o tym co będzie w szkole, na zajęciach wychowania do życia w rodzinie bądź też innych, dopuszczone. Chodzi o to przede wszystkim żebyście państwo mieli możliwość za pośrednictwem Rady Rodziców i dyrektora, kontrolować treści, które docierają do szkół- mówiła Martyna Nakonieczna, radna Sejmiku Województwa.