DK 46 z utrudnieniami. Samochód ciężarowy przewrócił się na trasie Kamienica-Kłodzko

To wszystko dlatego, że na trasie trasie doszło do wypadku. Tuż przed godziną 17 samochód ciężarowy marki Scania przewrócił się do rowu.

- W związku z tym zdarzeniem na drodze są utrudnienia - informuje asp. sztab. Magdalena Mazurek, oficer prasowy KPP w Nysie.

Przyczyny wypadku zbada policja. Na razie jednak służby skupiają się na tym by samochód wyciągnąć z rowu. Na czas operacji droga będzie całkowicie zamknięta.