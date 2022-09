DK 46 zablokowana. Samochód ciężarowy przewrócił się na trasie Kamienica-Kłodzko

To wszystko dlatego, że dziś (14.09.22) na trasie Kamienica-Kłodzko doszło do wypadku. Tuż przed godziną 17 samochód ciężarowy marki Scania przewrócił się do rowu.

Przyczyny wypadku zbada policja. Na razie jednak służby skupiają się na tym by ciężarówkę wyciągnąć z rowu.

- W związku z tym DK 46 na trasie Paczków-Kłodzko jest całkowicie zablokowana - informuje asp. sztab. Magdalena Mazurek, oficer prasowy KPP w Nysie.

Szacowany czas operacji to około 3 godziny, co oznacza, że droga będzie otwarta dopiero przed północą. W tym czasie obowiązuje objazd przez Kamieniec Ząbkowicki.