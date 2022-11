Do szpitala powiatowego w Nysie trafił między innymi nowoczesny tomograf komputerowy, mobilny aparat rentgenowski czy pompy infuzyjne

- To prawdziwy "mercedes" wśród tomografów. Jest o niebo nowocześniejszy i dokładniejszy niż ten, którym do tej pory dysponowaliśmy - podkreśla Norbert Krajczy, dyrektor nyskiego szpitala.

Do szpitala powiatowego w Nysie trafił między innymi nowoczesny tomograf komputerowy, respiratory, środki ochrony osobistej, pompy infuzyjne czy mobilny aparat rentgenowski o łącznej kwocie około 5 mln. zł. Tomograf, o który wzbogaciła się nyska placówka to 128-rzędowy Siemens.

Sprzęt pracuje pełną parą, bywa, że dziennie korzysta z niego nawet 40 pacjentów. Póki co badania odbywają się w specjalnym kontenerze przyłączonym do szpitala. To dlatego, żeby w razie potrzeby mógł być łatwo transportowany do innego szpitala.