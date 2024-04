Drzewko za surowce wtórne. Czekamy na ciebie w Nysie!

Akcja "Drzewko za surowce wtórne" 2024

Każdy z nas może przyłączyć się do walki o czystsze środowisko naturalne. Od codziennych decyzji zależy to, jakim powietrzem oddychamy i jak wygląda nasze otoczenie. „Nowa Trybuna Opolska” razem z wrażliwymi ekologicznie partnerami, po raz kolejny organizuje akcję „Drzewko za surowce wtórne”. Tym razem zapraszamy w sobotę, 13 kwietnia przed Galerię Handlową Dekada w Nysie (wejście od strony ronda). Wiosna to idealny czas, żeby zacząć nowe, ekologiczne życie i posadzić swoje pierwsze drzewko. Jeśli więc masz w domu zbędną makulaturę i inne surowce wtórne, nie ma się nad czym zastanawiać, przynieś je do naszego punktów. W zamian otrzymasz sadzonkę drzewka.