Duet anYkara z Nysy wystąpił w międzynarodowym projekcie muzyczno-charytatywnym

Nyscy artyści, którzy śpiewają także po włosku zostali zaproszeni do udziału w międzynarodowym projekcie, którego pokłosiem jest nagranie piosenki „Letto23” (Łóżko 23) po polsku. Pierwotnie utwór został napisany i skomponowany przez Giovanni Errerę dla Azzurry Lorenzini, znanej włoskiej wokalistki, która zmarła na nowotwór w 2019 roku mając zaledwie 32 lata.

- Niespełna miesiąc wcześniej nagrała „Letto23” z tekstem pełnym emocji i znaczenia… Azzurra śpiewa hymn do życia, na które patrzyła ze szpitalnego łóżka 23, gdzie, dzień po dniu walczyła się o życie z uśmiechem na twarzy. Marzeniem Azzurry było, aby piosenka „Letto23” była śpiewana w różnych językach, a dochód przeznaczony był na wparcie dla osób wzmagających się z nowotworem. My dziś to marzenie realizujemy- mówi Karina Kita .