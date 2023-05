Food Trucki wróciły do Nysy! Pod halą Nysa trwa wielka fiesta dla smakoszy! Wielki Zlot Food trucków potrwa tu do 2 maja

Samochody z jedzeniem z różnych stron świata wróciły do Nysy. Od soboty 29 kwietnia przez cztery pod Halą Nysa trwa zlot food trucków. Z tej okazji, w stolicy powiatu pojawiło się kilkanaście kuchni na kółkach.

Festiwal Food Trucków to wielkie święto smakoszy i amatorów kuchni z całego świata.

Tradycyjnie można tu spróbować potraw kuchni z różnych części świata. Tak jak podczas poprzednich edycji można zjeść specjały kuchni m.in. azjatyckiej czy greckiej oraz amerykańskiej.

Są wypasione hamburgery z szarpaną wołowiną, belgijskie frytki, chińskie pierożki, śródziemnomorskie pity, kolorowe lemoniady, bułki z kiełbasą i kolorowymi dodatkami oraz coś co robi prawdziwą furorę, zwłaszcza wśród najmłodszych bywalców, czyli owoce w belgijskiej czekoladzie.

Ceny większości przysmaków oscylują w okolicy 30 zł i choć może się to wydawać ceną wygórowaną za tzw. street food - to na imprezie trudno znaleźć kogoś, kto wyszedł by stąd głodny.