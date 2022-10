Footy Madness. W Niwnicy odbył się kolejny turniej futbolu australijskiego kobiet

Choć z tego powodu wydarzenie można traktować bardziej jako towarzyskie, aniżeli sportowe należy podkreślić, że nyska, żeńska drużyna Fort Nysa jest pierwszą w Polsce, a rozegrany w Niwnicy mecz był drugim w historii polskiego, żeńskiego futbolu australijskiego.

- Pierwszy mecz odbył się w maju, w ramach Nysa Cup, Nasza drużyna żeńska jest pierwszą w Polsce.Jako że w naszm kraju to sport wciąż mało popularny otrzymaliśmy zaproszenie do ligi niemieckiej, w której to zrzeszonych jest pięć zespołów - zaznacza Mateusz Latawski, prezes klubu sportowego Fort Nysa.