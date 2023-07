Gdzie możesz zjeść najlepsze lody w Nysie? Które miejsca są polecane w lipcu 2023?

Po II wojnie światowej produkcja lodów rozwinęła się, a ich spożywanie stało się bardzo popularne. We wczesnych latach tego okresu rzemieślnicy kręcili je w specjalnych maszynkach i umieszczali w beczkach z solą i lodem. Nakładali je za pomocą łyżek na wafle lub andruty. Oferowane smaki nie były zbyt wyszukane. Głównie były to lody śmietankowe, mleczne, a w sezonie także truskawkowe, czekoladowe albo z dodatkiem świeżych owoców. Z czasem komponowano nowe smaki, a ich produkcja rosła w siłę. Podawane były w waflowych pucharkach, stały się dostępne także lody w gałkach.

W Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym stało się modne chodzenie do cukierni i lodziarni. Lody można było nabyć również na ulicy ze specjalnych wózków. Wydawano je w pucharkach, a oferta zawierała podstawowe smaki, czekoladowe i śmietankowe.

W czasach Renesansu odkryto, że po umieszczeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym w naczyniu z lodem i solą zmrozi się on i tak oto powstaną lody. Pierwsza lodziarnia pod nazwą Cafe Procope pojawiła się we Francji w 1686 roku.

Lody włoskie robi się z gotowych mieszanek w proszku łączonych z wodą. Maszyna zamraża tak powstałą masę. Podaje się je w formie stożka w waflu. W trakcie wytwarzania zostają napowietrzone, a ich temperatura jest wyższa niż innych lodów. Ich konsystencja jest delikatna i kremowa. Najpopularniejsze są czekoladowe i śmietankowe, ale w sprzedaży są też np. truskawkowe, malinowe, pistacjowe. Do tego możemy jeszcze zażyczyć sobie polewę w różnych smakach.

Różnorodność rodzajów tego popularnego deseru jest duża. W czasie kiedy gości u nas lato w wielu miejscach możemy napotkać lodziarnie oferujące lody włoskie, z automatu oraz amerykańskie, czyli tzw. świderki. Inną opcją są lody w gałkach. Do tego ciekawym zmrożonym deserem okażą się sorbety przyrządzane z wody i owoców.

Lody wegańskie są inne niż pozostałe pod tym względem, że ich skład nie zawiera w sobie mleka i śmietany. Są to najczęściej sorbety lub lody robione z wegańskich zamienników np. mleka kokosowego, sojowego lub z nerkowca z dodatkiem owoców. Są równie smaczne, jak te tradycyjne i z pewnością są zdrowe.

Które lody są najmniej kaloryczne?

Sięgając po lody myślimy o tym czy mają dużo kalorii i czy nie zaszkodzą naszej figurze. W zależności od tego, jaki jest to rodzaj lodów porcja 100 g zawiera około 200 kcl. Jedna gałka lodów waniliowych dostarcza około 130 kcl. W porównaniu do innych deserów jest to mało. Bez obaw możemy więc zajadać się nimi w upalne dni.

Z pewnością najbardziej zdrowe są lody domowej roboty. Przydadzą się do tego świeże owoce, jogurt lub wodę oraz dodatki, np. orzechy. Dodanie mniejszej ilości cukru lub zdrowszego zamiennika spowoduje, że kaloryczność znacznie się obniży.