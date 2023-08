Gdzie zjesz najlepsze lody w Nysie? Sprawdź adresy w sierpniu 2023

W naszej ojczyźnie większą popularność lody uzyskały jeszcze przed wojną. Były one sprzedawane ze specjalnych wózków na ulicach Krakowa, Warszawy, Lwowa w postaci dwóch połączonych ze sobą wafli. Otwarte zostały także pierwsze lodziarnie, które wabiły do siebie rzesze klientów.

W epoce Renesansu odkryto, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie umieszczony w naczyniu z lodem i solą zmrozi się on i w ten sposób powstaną lody. Pierwsza prawdziwa lodziarnia pod nazwą Cafe Procope powstała we Francji w 1686 roku.

Pierwsze informacje o deserach z mleka, owoców i lodu pochodzą ze starożytnych Chin. Tym unikatowym rarytasem mogli się delektować także wybrańcy zamieszkujący starożytną Grecję i Rzym. Był to posiłek wykwintny i trudny do wykonania ze względu na konieczność pozyskiwania lodu z gór.

Po wojnie produkcja lodów została rozwinięta na szeroką skalę. Rzemieślnicy kręcili je w maszynkach. Były serwowane w waflach lub andrutach. Zaczęto sprzedawać także te na patyku. Lodziarnie w Nysie powstawały w centrum i przy najbardziej uczęszczanych ulicach. Lody dostępne były jedynie w okresie letnim, z tego też powodu był to deser, na który czekano przez cały rok i miał on duże zainteresowanie w sezonie.

Urządzenie do lodów ESPERANZA Vanilla EKI001

Urządzenie do lodów CAMRY CR 4481

Maszyna do wyrobu lodów CLATRONIC ICM 3594, 18 W

Nie widzisz tu swojej ulubionej lodziarni w Nysie? Daj znać jej właścicielowi, że może ją dodać do katalogu firm.

Lody wegańskie różnią się od pozostałych tym, że nie zawierają w swoim składzie produktów odzwierzęcych. Są to zazwyczaj sorbety oraz lody robione z wegańskich zamienników np. mleka sojowego, kokosowego lub z nerkowca z dodatkiem owoców. Są tak samo smaczne, jak te tradycyjne i z pewnością są bardzo zdrowe.

Ile kalorii mają lody?

Kiedy sięgamy po lody zastanawiamy się na pewno ile mają kalorii i czy nie wpłyną negatywnie na naszą figurę. W zależności od tego, jaki jest to rodzaj lodów porcja 100 g zawiera w sobie około 200 kcl. Gałka lodów waniliowych dostarczy nam około 130 kcl. W porównaniu do innych deserów jest to niewielka ilość. Możemy więc bez obaw zajadać się nimi w gorące letnie dni.

Najzdrowsze mogą okazać się lody zrobione w domu. W tym celu można wykorzystać świeże owoce, jogurt lub wodę oraz dodatki, np. orzechy. Dodanie małej ilości cukru lub zdrowszego zamiennika przyniesie taki efekt, że kaloryczność znacznie się obniży.