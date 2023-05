Graham Masterton, brytyjski pisarz spotka się dziś z mieszkańcami Nysy. Spotkanie rozpoczyna się o godz. 17 w WBP przy ul. Kościuszki

Dziś (17 maja) w nyskiej siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej przy ulicy Kościuszki 10 odbędzie się spotkanie z Grahamem Mastertonem, brytyjskim pisarzem, twórcą horrorów, powieści sensacyjnych i… poradników seksuologicznych.

Graham Masterton jest autorem światowych bestsellerów: horrorów, romansów, powieści historycznych, powieści sensacyjnych i thrillerów oraz poradników seksuologicznych.

Jako autor horrorów, z czego jest najbardziej znany, debiutował, wydaniem Manitou (The Manitou) w 1976 roku. To opowieść o indiańskim szamanie narodzonym ponownie w obecnych czasach, aby zemścić się na białym człowieku. Powieść bardzo szybko stała się światowym bestsellerem. Książkę zekranizowano w 1978, film do dziś cieszy się uznaniem wśród widzów.

W sumie na koncie autora znajdziemy ponad 100 pozycji.

Spotkanie z Grahamem Mastertonem odbędzie się w dniu 17 maja 2023 roku o godz. 17.00 w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Filii w Nysie przy ulicy Kościuszki 10.