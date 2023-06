Jajówa w Kałkowie. Mieszkańcy smażyli gigantyczną jajecznicę. "Tak to robili nasi przodkowie, a my kultywujemy ich tradycje"

- To tradycja naszych dziadków przywieziona z gór (wielu mieszkańców Kałkowa pochodzi z okolic Łącka - red). Tak nasi przodkowie świętowali Zesłanie Ducha Świętego, ludzie wychodzili na łąki do lasów i na ogniskach smażyli jajecznicę. My kultywujemy te zwyczaje, a przy okazji integrujemy mieszkańców naszej miejscowości podczas wspólnego biesiadowania – mówi Violetta Tokarczyk, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Kałkowie, które współorganizowało imprezę.