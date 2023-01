Jednodniowe wycieczki w 2023 roku. Poznajcie nasze propozycje na wyjątkowe miniwyprawy! Miejsca wraz z opisem znajdziecie w naszej galerii

Nowy Rok to dla wielu z nas czas wielkiej zmiany. Jak wynika z badań od lat, jednym z najczęściej planowanych do wprowadzenia w życie zmian jest wprowadzenie ćwiczeń i aktywności fizycznej do codziennej rutyny.

Pamiętajmy jednak, że takie postanowienie nie musi oznaczać godzin spędzonych na siłowni i hektolitrów potu wylanych podczas katorżniczych ćwiczeń. Czasem wystarczy wybrać się na jednodniową wycieczkę w piękne rejony naszego województwa. Mnóstwo atrakcji jest także zlokalizowanych bardzo blisko jego granicy, która pokrywa się przecież z granicą państwa.