Jubileuszowe 50. Lato Kwiatów w Otmuchowie. Na scenie wystąpi Kamil Bednarek i Boney M. Sama impreza potrwa cztery dni!

- Przybyli goście będą mieli do wyboru scenę w rynku lub przy Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Sandacz. W sobotę oprócz wydarzeń w mieście, zaprosimy Państwa do udziału w piknikach rodzinnych w Rysiowicach i Kijowie. Niedziela również będzie pełna atrakcji - gwiazda wieczoru to zespół Boney M. Pokaz pirotechniczny zakończy naszą imprezę – podaje gmina Otmuchów.