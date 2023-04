Julia Nawrocka z Diecezjalnego Liceum Humanistycznego zakwalifikowała się do etapu centralnego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Julia Nawrocka, uczennica Diecezjalnego Liceum Humanistycznego w Nysie zakwalifikowała się do centralnego etapu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. O wymarzony indeks powalczy w Warszawie.

To jej drugi start w olimpiadzie, ale poprzednim razem nie udało się je dojść tak daleko.

Przygotowanie do olimpiady to bardzo wymagający proces i nysanka poświęca każdą wolną chwilę na naukę.

Jej pasją jest literatura staropolska.

Maturzystka marzy o tym, aby dostać się na prawo na Uniwersytecie Warszawskim, a dzięki olimpiadzie może otrzymać indeks na wymarzony kierunek.

Ma spore szanse na to by zostać finalistką, ponieważ, co ciekawe, do etapu centralnego zakwalifikowała się z trzecim w kraju wynikiem.

Julię do poszczególnych szczebli olimpiady przygotowywała jej nauczycielka Sylwia Pieczarka.

Centralny etap Olimpiady Literatury i Języka Polskiego – podobnie jak okręgowy - będzie składał się z części ustnej i pisemnej, a zmagania najlepszych w kraju humanistów odbędą się w dniach 20-22 kwietnia w Warszawie