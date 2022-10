Kamieniołom w Nadziejowie przyciąga turystów i nurków. W takiej odsłonie go nie widzieliście [ZDJĘCIA]

W nadziejowskim kamieniołomie do lat 80-tych wydobywany był granit. Później wyrobisko zostało zamknięte z powodu nieopłacalności wydobycia, a woda gruntowa i opadowa wypełniła pozostałą nieckę.

Opole ma swoją kamionkę Silesia. Gmina Otmuchów/Blog AHOJ Przygodo/ Archiwum/ Fly Imagines

Lustro wody w zależności od ilości opadów potrafi podnieść się w ciągu roku nawet o metr. Dlatego wiele osób, które po dłuższym czasie odwiedzają kamieniołom jest zaskoczonych. Kiedyś do wody schodziło się z drewnianego pomostu, do którego prowadziła drabina. Dziś jest on zalany.

Kamieniołom w Nadziejowie jesienią prezentuje się pięknie. Gmina Otmuchów/Blog AHOJ Przygodo/ Archiwum/ Fly Imagines

Malowniczo położone wyrobisko można obejść w ciągu pięciu minut. Warto to zrobić by dotrzeć do tarasu widokowego położonego w najwyższym miejscu urwiska. Po drodze należy jednak bardzo uważać, ponieważ szlak jest dziki, stromy i niezabezpieczony.