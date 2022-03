Kierowcy w Nysie będą jutro skrobać szyby? Sprawdź prognozę na noc z wtorku na środę Newsroom 360

Czy będzie jutro mróz w Nysie? iStock Getty Images

Czy jutro w Nysie trzeba będzie skrobać szyby? Poranny szron wynika z pogody w nocy, dlatego sprawdziliśmy, jaka będzie. Możliwość wystąpienia opadów to 10%, z kolei wilgotność powietrza w Nysie ma wynieść 76%. Według wskazań meteorologów, w nocy z wtorku na środę słupki rtęci powinny pokazać ok. -1°C. Siła wiatru określana jest na 10 km/h. Mogą więc pojawić się przymrozki. Im bardziej zalesiony jest teren, na którym parkujemy w Nysie, tym jest to bardziej prawdopodobne.