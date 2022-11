Lewandowski vs. Messi. Jaki będzie wynik meczu Polska - Argentyna. Zapytaliśmy o to znanych mieszkańców Nysy i Opolszczyzny

Tłumy zasiądą dziś przed telewizorami. To wszystko dlatego, że o godz. 20 rozpocznie się najbardziej emocjonujące dla nas Polaków spotkanie tegorocznego Mundialu. Polska zmierzy się z Argentyną? Lewandowski zmierzy się z Messim, jaki będzie wynik potyczki tych tytanów?

Pamiętajmy, że reprezentacja Argentyny, która jest jednym z najbardziej utytułowanych zespołów narodowych w historii futbolu, będzie dziś rywalem reprezentacji Polski podczas Mundialu 2022 w Katarze. Obie ekipy zmierzą się w trzecim meczu fazy grupowej. Pytanie dnia jest jedno: jaki będzie jego wynik?

Zapytaliśmy o to znanych z naszych tekstów nysan. Co mówią, jak typują, co obstawią? Czy powtórzymy historyczny wynik z 1974 roku kiedy Polska wygrała z Argentyną 3:2.Wyniki tej analizy przedstawiamy w naszej galerii poniżej.