Lista lokali wyborczych na 2023. Sprawdź, gdzie możesz oddać swój głos w Nysie

adres: Grodkowska 26, 48-300 Nysa numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Stanisława Moniuszki 5, 48-300 Nysa numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Głuchołaska 12, 48-303 Nysa numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Sukiennicza 2, 48-300 Nysa numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

Wybory w Polsce są pięcioprzymiotnikowe. Co to znaczy?

Jak głosować w wyborach 2023? Poradnik wyborcy.

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Wybory 2023 - ile trzeba mieć lat, aby zagłosować?

Według polskiego prawa możliwość głosowania w wyborach, czyli czynne prawo wyborcze, posiada każdy obywatel, który: