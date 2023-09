Lokale wyborcze w Paczkowie. Gdzie głosować? Lista lokali wyborczych

adres: Wojska Polskiego 43, 48-370 Paczków numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Stary Paczków 108a, 48-370 Stary Paczków numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: rynek Rynek 20, 48-370 Paczków numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Młyńska 23, 48-370 Paczków numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Kamienica 92, 48-370 Kamienica numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Dziewiętlice 85, 48-370 Dziewiętlice numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Wilamowa 54a, 48-370 Wilamowa numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Hugona Kołłątaja 9, 48-370 Paczków numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Kamienica 94, 48-370 Kamienica numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Kozielno 38, 48-370 Kozielno numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Trzeboszowice 11, 48-370 Trzeboszowice numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Unikowice 31A, 48-370 Unikowice numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Ujeździec 52a, 48-370 Ujeździec numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

adres: Gościce 33a, 48-370 Gościce numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Ścibórz 10a, 48-370 Ścibórz numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Kodeks wyborczy przewiduje specjalne uprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Wyborcom z orzeczeniem o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługują dwie - inne niż tradycyjna - formy wzięcia udziału w głosowaniu: