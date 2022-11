Magiczna, bajkowa, niesamowita - zobaczcie jak wygląda Kopa Biskupia w obiektywie Roberta Jamroza

Zobaczcie jego zdjęcia i przenieście się z nami do bajkowej krainy pokrytej śniegiem.

Biskupia Kopa to najwyższy szczyt polskiej części Gór Opawskich. . Jego wierzchołek co prawda znajduje się już po czeskiej stronie granicy, ale i tak jest zaliczany do Korony Gór Polski jako reprezentant Gór Opawskich.

Wysokość Biskupiej Kopa to 890 m n.p.m., ale dodatkowo na jej szczycie znajduje się 18-metrowa kamienna wieża widokowa. Rozpościera się stamtąd piękny widok na Góry Opawskie, Góry Złote i Masyw Śnieżnika oraz czeskie góry Jesioniki. Jak na dłoni widać również Zlate Hory oraz pobliskie jeziora: Nyskie i Otmuchowskie.

Przy wyjątkowo dobrej pogodzie widać stąd nie tylko Opole, ale również Karkonosze , a nawet Tatry.