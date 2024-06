Malinowy ogród w Białej Nyskiej. To wyjątkowe miejsce, w którym dzieci mogą obserwować przyrodę

Pomysł stworzenia przestrzeni do obcowania z naturą wyszedł od jednego z rodziców. Pan Marcin Malina, którego dzieci chodzą do tego przedszkola sam wymyślił, zaprojektował i z pomocą innych rodziców zbudował zielony zakątek dla maluchów.

Na ogród składa się osiem dużych skrzyń ( po dwie dla każdej z czterech grup), część wyposażona jest w dodatkowe elementy, po których będą się mogły piąć zasadzone przez przedszkolaki rośliny.

Podczas oficjalnego otwarcia ogródka dzieci posadziły w skrzyniach już m.in.: rozsady pomidorów. O dalszych nasadzeniach mają decydować przedszkolaki.

- W naszym przedszkolu podążamy za dzieckiem, sięgamy do korzeni – „Malinowy ogród” świetnie się w to wszystko wpisuje. Dzieci uczą się poprzez doświadczanie, mogą obserwować to, co dzieje się w przyrodzie przez cały rok. Dajemy im także możliwość decydowania o tym, co posadzą w swoich ogrodach. W przyszłości planujemy wzbogacić nasz ogród także o drzewa i krzewy owocowe - mówi Mariola Giera, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej Nyskiej.