Mały Tryton Nyski 2023. Laureatkami V edycji zostały Kaja Gąsiorek i Anna Trytko. Gala konkursu odbyła się dziś (3 czerwca)

Laureatów V edycji konkursu poznaliśmy w sobotę (3 czerwca) podczas gali w Bastionie św.. Jadwigi w Nysie.

W kategorii dzieci do lat 9 wygrała Kaja Gąsiorek. W starszej kategorii najlepsza była Anna Trytko.

- Gratuluję też Waszym rodzicom i dziadkom - powiedział podczas wręczania statuetek Kordian Kolbiarz Burmistrz Nysy. - Mam nadzieję, że po zakończeniu nauki, wrócicie do Nysy. To dla Was zmieniamy to miasto na lepsze.