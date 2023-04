Mieszkańcy wytykają usterki nowego centrum przesiadkowego w Nysie. Problemy zaczynają się na "wejściu"

- Prowadzimy w tej sprawie rozmowy z PKP Nieruchomościami. Remont peronów i przejścia jest konieczny, nie ma co do tego wątpliwości. Mówi się też o elektryfikacji linii do Wrocławia, co będzie się wiązało z bardzo poważną inwestycją. Zwracał też na to uwagę minister Bortniczuk, który był obecny podczas otwarcia dworca – mówi Bobak.