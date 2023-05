Mieszkania komunalne w Maciejowicach zostały oddane do użytku. Pierwsi lokatorzy już odebrali klucze

Pierwsi lokatorzy odebrali klucze do nowych mieszkań komunalnych, które wybudowała gmina Otmuchów w Maciejowicach.

- Bardzo, bardzo się cieszę. Mieszkanie jest super. Wykończone praktycznie do zamieszkania, trzeba tylko wstawić meble. Mam już pomysł na nie. Zamieszkam z dzieckiem, córka już nawet wybrała swój pokój. Podoba mi się również lokalizacja. To jest wieś, więc mamy tu spokój, ale w pobliżu jest plac zabaw i Orlik, a do Otmuchowa blisko – mówi pani Maria, która jest jedną z lokatorek nowego bloku.