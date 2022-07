Mobilny Wirtualny Teatr Historii „Niepodległa” zawita do Nysy. Nowoczesna edukacja na wyciągnięcie ręki

- W trakcie wizyty w „teatrze” zachęcam do obejrzenia filmu w technologii VR. Niesamowite wrażenia! Odwiedziny w mobilnym Wirtualnym Teatrze Historii „Niepodległa” to bardzo atrakcyjna forma wspólnego spędzenia czasu dla starszych i młodszych - zachęca do udziału burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz.