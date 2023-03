MZK w Nysie chce wprowadzić dodatkowe przystanki na gminnych liniach autobusowych. Linia E na pewno pojedzie przez centrum przesiadkowe

-Planujemy również, aby dwie kolejne linie gminne – 2 i 4 – jeździły przez centrum przesiadkowe – informuje Piotr Janczar, prezes MZK.

Przypomnijmy, że lina 2 kursuje do Głębinowa, a linia 4 obsługuje trasę Kępnica-Hanuszów. Dzięki wprowadzeniu takich zmian, bezpośrednio z centrum przesiadkowego można będzie dojechać do miejscowości pod Nysą.

Na razie MZK nie chce mówić o częstotliwości ewentualnych połączeń.

– To wszystko będzie związane z zainteresowaniem pasażerów. Musimy to zbadać i rozkład dostosować do potrzeb – mówi Janczar.