Na terenie byłej FSD powstaną mieszkania komunalne dla młodych. Budowa ma ruszyć za rok. Znana jest wizualizacja zagospodarowania terenu

– Mamy wizualizację osiedla zaprojektowanego dla młodych ludzi, którzy pracują w Nysie i nie mają własnego lokum. Powstaną 3 budynki (4,6 i 9 kondygnacji) połączone wspólnym garażem – mówi Kordian Kolbiarz, Burmistrz Nysy.

W budynkach znajdzie się 76 mieszkań; 54 mieszkania 3-pokojowe i 22 mieszkania 2-pokojowe. Średnia powierzchnia mieszkań to 61 m.kw.

– Będą to mieszkania komunalne z konkurencyjnym czynszem. Zakładane główne kryteria to młody wiek (do 40 lat), praca w Nysie oraz płacenie podatków w naszym mieście – dodaje włodarz miasta.

Budowa osiedla powinna ruszyć już w przyszłym roku.

Źródło: nysa.eu