Na terenie gminy Otmuchów powstaje drugi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Celem projektu jest poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Otmuchów. Koszt inwestycji to blisko 5, z czego około 4,7 mln to dofinansowanie z budżetu państwa.

Jak informuje burmistrz Otmuchowa trwa przygotowane dokumentacji i koncepcji całego przedsięwzięcia.

- Będziemy czekali na dofinansowanie i mam nadzieję, że taka zlewna oczyszczalnia powstanie w przyszłości – mówi Jan Woźniak.

Zakończenie prac związanych z budową PSZOK datuje się na początek lipca 2023 r.

Co to jest PSZOK?

PSZOK, czyli inaczej Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. To w dużym uproszczeniu miejsce, do którego można przywieźć odpady których nie obejmuje przydomowy system segregacji. Chodzi np. o : zepsute żarówki, stare opony, gruz, zgrabione liście, ale także kable, szkło i zużyty kuchenny olej?

Co można oddać w PSZOKU?