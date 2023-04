Nad Jeziorem Nyskim odbędzie się turniej eliminacyjny o Mistrzostwo Polski w siatkówce plażowej mężczyzn. Wielka siatkówka wraca do Nysy!

W sobotę (1 kwietnia) w Hali Nysa odbyło się uroczyste podpisanie umowy na organizację turnieju eliminacyjnego o Mistrzostwo Polski w siatkówce plażowej mężczyzn, który odbędzie się w dniach 18-20 sierpnia 2023.

Konferencja, podczas której poinformowano o wydarzeniu odbyła się w symbolicznym czasie i miejscu. O powrocie wielkiej siatkówki do Nysy poinformowano bowiem w przerwie meczu Pucharu Polski Kobiet, który w ten weekend (1-2 kwietnia) rozgrywany jest w Hali Nysa.

W konferencji wzięli udział :

- Dziś podpisujemy umowę z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej na organizację turnieju eliminacyjnego do mistrzostw Polski, które będą się odbywały w dniach 18-20 sierpnia, w malowniczym miejscu z widokiem na Góry Opawskie, czyli na plaży Jeziora Nyskiego. Po 7 latach ta wielka siatkówka plażowa wraca do nas do Nysy z czego się niezmiernie cieszymy – mówi Dariusz Pryga, wiceprezes Beach Volley Nysa.