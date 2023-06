Nad Jeziorem Nyskim powstanie plaża dla zwierząt? "Dumamy sobie tak, że chętnie wydzielimy kawałek plaży, ogrodzimy..."

Dalej Ośrodek zachęca internautów by wyrazili swoje zdanie na temat takiego pomysłu.

- Wśród naszych Gości jest wielu miłośników Braci Mniejszych. Dumamy sobie tak, że chętnie wydzielimy kawałek plaży, ogrodzimy, zamontujemy niezbędną infrastrukturę do utrzymania czystości i pozwolimy w wyznaczonym miejscu wypoczywać na plaży z swoim Pupilem - czytamy w internetowym wpisie na stronie ośrodka Akwa Marina.

Wszystko wskazuje na to, że na miejskiej plaży nad Jeziorem Nyskim może powstać specjalna strefa dla zwierzaków.

Plaża dla psów to zazwyczaj specjalny wyznaczony dla właścicieli i ich pupili odcinek brzegu. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie dla plażowiczów, którzy mają czworonogi, bo wybierając się nad wodę nie muszą zostawiać ich w domu. Pies może być blisko właściciela i spędzać aktywnie miłe chwile na świeżym powietrzu.

- Co myślicie o tym temacie? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Dla nas Wasza opinia jest najważniejsza - zachęca Akwa Marina.

Co na to internauci?

Pod wpisem pojawiło się ( do tej pory) 60 komentarzy. Internauci jak zwykle są podzieleni, ale większość pomysł popiera.

"Jestem za. Super pomysł by spędzać czas razem ze swym psiakiem"

"Nie mamy psa, ale myślimy, że to super pomysł "

"Cudownie ! Będzie w lipcu z naszym czworonogiem "