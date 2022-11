Niezwykła droga Wiktorii Stelmach do Top Model. Schudła 40 kilo, żeby dostać się do programu

Trudno powiedzieć czy to wszystko czego dokonała Wiktoria wydarzyłoby się, gdyby nie Lola, uroczy, lgnący do ludzi buldog francuski należący do jej, kiedyś dietetyczki, a dziś już przyjaciółki – Angeliki Sadowskiej.

- To było dwa lata temu. Siedziałam z moją kochaną babcią Lucyną Kowal w kawiarni, kiedy podbiegła do mnie Lola i zaczęła się przymilać. Okazało się, że właścicielką buldoga jest Angelika, o której wcześniej opowiadała mi babcia. Kiedy ją zobaczyłam oniemiałam. Była ucieleśnieniem nie tylko mojego stylu, ale w ogóle tego jak chciałabym wyglądać. Była jak żona Hollywood, a ja chciałam być taka sama – wspomina Wiktoria.