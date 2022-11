Nowe defibrylatory AED oraz defibrylatory treningowe AED są już na wyposażeniu OSP Przełęk, Kubice i Wyszków Śląski! Sprzęt został zakupiony z grantu od Polskich Sieci Elektroenergetycznych w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie”.

Urządzenia zostały wykorzystane do organizacji warsztatów pierwszej pomocy dla mieszkańców Gminy Nysa, a po zakończeniu projektu będą służyć strażakom OSP z trzech wspomnianych miejscowości co przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

Więcej informacji o programie tutaj: www.wzmocnijotoczenie.pl .

Ostatnio ochotnicy z Przełęku wzbogacili się także o kombinezon do usuwania gniazd szerszeni, nowe rękawice oraz mundury.