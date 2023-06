Nowy pies patrolowo-tropiący z Nysy zdał już wszystkie egzaminy. Ma już za sobą także pierwszy wodny patrol

Komenda w Nysie jeszcze w zeszłym orku wzbogaciła się o kolejnego, czworonożnego funkcjonariusza, ale dopiero teraz stał się on pełnoprawnym członkiem policyjnej społeczności.

Dodatkowo pies pełni także służbę na terenie Jeziora Nyskiego, a w poniedziałek (5 czerwca) Blecky odbył swój pierwszy wodny patrol w ogniwie wodnym, gdzie pod opieką swojego opiekuna asp. Jarosława Białochławka pełnił służbę.

- Na początek przygotowywałem go do tego by zaczął pływać i chodzić po pomoście. W poniedziałek mogliśmy zaobserwować jego umiejętności i potwierdził także to, że potrafi pływać również na jednostce motorowej przy pełnej prędkości. Ma do tego oczywiście specjalistyczną kamizelkę i z tego co widziałem był bardzo zadowolony – mówi opiekun Blecky’ego.