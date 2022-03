Nysa: Formy pomocy skierowane do dzieci i uczniów z Ukrainy / Ниса: Форми допомоги для дітей та учнів з України

Gmina Nysa – oświata i wychowanie

1. Uczniowie szkoły podstawowej, wiek 7 – 15 lat

Należy zgłosić się do najbliższej szkoły podstawowej z dokumentem podróży (ważne – pieczątka z granicy), paszportem rodzica, dziecka (jeżeli dziecko ma paszport). Jeżeli są świadectwa szkolne – proszę je przynieść, ale ich brak nie przeszkadza w przyjęciu do szkoły. Każde dziecko ma prawo do bezpłatnej nauki, można je przyjąć do odpowiedniej klasy na podstawie przeprowadzonej rozmowy czy wieku. Każde dziecko – obcokrajowiec ma prawo do 2 godz./tygodniowo bezpłatnej dodatkowej nauki języka polskiego, a jeżeli jest to potrzebne – także do dodatkowych 3 godz. /tygodniowo na wyrównanie różnic programowych. Dzieci mają też prawo do bezpłatnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej adekwatnej do potrzeb.