Nysa na weekend 21-26 kwietnia. Co się dzieje w mieście i okolicy? Wydarzenia kulturalne, kino, sport, propozycje dla dzieci Marcin Żukowski

Wśród propozycji na nadchodzący weekend jest bieg po schodach. Rywalizacja odbędzie się w plenerze i będzie prowadzona aż w 10 kategoriach wiekowych. Szczegóły znajdują się w galerii. GOSiR Głuchołazy Zobacz galerię (9 zdjęć)

Sprawdziliśmy, co ciekawego szykuje się na nadchodzące dni w Nysie i okolicznych gminach. W Głuchołazach odbędzie się bieg po 300 schodkach. Nyski Dom Kultury zaprasza na spotkanie autorskie Lucyny Brzozowskiej oraz casting do grupy teatralnej. W Paczkowie trwają warsztaty plastyczno-ekologiczne. W piątek na ekrany kin wchodzą dwa nowe filmy: jeden dla starszych widzów, a drugi dla tych nieco młodszych. Z kolei na początku przyszłego tygodnia w Nysie spotkają się młodzieżowi miłośnicy książek oraz rozpocznie się Gminny Konkurs Recytatorski. Po szczegóły zapraszamy do galerii.