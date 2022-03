Nysa na weekend 25-27 marca. Co się dzieje w mieście i okolicy? Imprezy, teatr, sport, wystawy, wydarzenia Marcin Żukowski

Najbliższe dni w Nysie i okolicy będą obfitowały w wiele różnorodnych propozycji spędzenia czasu. Coś dla siebie znajdą zarówno miłośnicy sportu, jak i różnych form sztuki i nie tylko. Przed nami Turniej Finałowy TAURON Pucharu Polski Kobiet 2022 - Polska Liga Siatkówki organizowany w Nysie. Nyski Dom Kultury poprowadzi XXXIX Ogólnopolskie spotkanie amatorskich teatrów dramatycznych, publicystycznych, teatrów poezji i kabaretów "PROSCENIUM 2022". Chętni będą mogli spróbować przygody z nurkowaniem. Trwający czas wielkiego postu to dobra okazja do pogłębienia refleksji nad życiem. W nyskiej bazylice będzie można wysłuchać katechezy dla pt. „Święty czas i przestrzeń w naszym domu”. Po raz kolejny zostanie zaprezentowany musical z utworami z repertuaru Kabaretu Starszych Panów pt. "Prysły zmysły". W Głuchołazach będzie miała miejsce premiera monodramu "Ręka losu - fati manus". Poza tym wśród propozycji jest wieczór autorski Roberta Marcinkowskiego, finisaż wystawy malarstwa Franciszka Kafla "Madonny polskie". Informujemy również o dwóch propozycjach z dziedziny literatury zaplanowanych na początek przyszłego tygodnia. To spotkanie DKK na temat książki "Cień w cień. Za cieniem Zuzanny Ginczanki" Jarosława Mikołajewskiego oraz Młodzieżowy Klub Książki. Po szczegóły zapraszamy do galerii. Wydarzenia są ułożone chronologicznie.