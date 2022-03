Nysa na weekend 31 marca-3 kwietnia. Co się dzieje w mieście i okolicy? Imprezy, koncerty, kino, wystawy, wydarzenia Marcin Żukowski

Jakie propozycje przygotowano w Nysie na nadchodzące dni? Opracowaliśmy cotygodniowe zestawienie wydarzeń. Już w piątek odbędzie się wernisaż wystawy Ryszarda Szymończyka "Rysunek, grafika, collage". Dzieci i dorośli mogą wziąć udział w wielkanocnym konkursie plastycznym. "Ze Straussem przez Wiedeń" to tytuł koncertu operetkowego, który będziemy mogli wysłuchać i zobaczyć w Nyskim Domu Kultury. Sprawdziliśmy również, co w tym tygodniu premierowo wchodzi na kinowe ekrany. To m.in. przygodowy film "Zaginione miasto" i produkcja z gatunku science fiction i anime pt. "Belle". Po szczegóły zapraszamy do galerii.