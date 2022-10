Nysa. Powstaną nowe mieszkania dla rodzin. Budowa ruszy na wiosnę

Co to oznacza?

Chętni wpłacają tzw. partycypację w wysokości 30 proc. wartości mieszkania, a potem przez 15 lat opłacają czynsz w wysokości ok. 20 zł za metr kwadratowy. Po tym okresie będzie możliwość wykupu mieszkania na własność.

- Inwestycję prowadzi nasza spółka SIM Nysa - mówi Kordian Kolbiarz.

Osiedle powstanie w centrum miasta, przy ul. Wałowej, tuż obok Nyskiego Domu Kultury. Mieszkań będzie ponad 30, o metrażu pomiędzy 50 a 60 m.kw. Powstaną lokale dwu- i trzypokojowe.

Koncepcja zakłada również budowę garażu podziemnego, zielonego dachu z częścią rekreacyjną oraz obiektów małej architektury. Bryła budynku będzie swoim wyglądem nawiązywała do istniejącej, historycznej zabudowy centrum.