Nyscy policjanci zatrzymali kompletnie pijanego rowerzystę. 48-latka zdradził styl jazdy. Teraz słono zapłaci za jazdę na podwójnym gazie

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (20 listopada) około godziny 9:30na trasie Konradowa - Wyszków Śląski.

Kierujący rowerem, mieszkaniec gminy Nysa, został zatrzymany przez policjantów ruchu drogowego. Jak się okazało był nietrzeźwy. Miał 3.28 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Za kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości został ukarany wysokim mandatem.

- Policjanci z nyskiej drogówki zatrzymali do kontroli kierującego rowerem mężczyznę. Jego styl jazdy wzbudził wątpliwości policjantów, co do jego trzeźwości. Przypuszczenia policjantów okazały się być słuszne. Po zatrzymaniu do kontroli mundurowi od 48- letniego mężczyzny wyczuli alkohol. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego sprawdzili stan trzeźwości kierującemu jednośladem - informuje nyska policja.