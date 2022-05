Nyski Dom Kultury. Kabaret Młodych Panów NDK. Grupa wystąpi z programem "Lany poniedziałek"

O swoim aktualnym programie opowiadają sami twórcy. Przekonują, że prezentowane skecze to nic innego, jak odzwierciedlenie otaczającej nas rzeczywistości.

- To przede wszystkim komedia, czyli ma bawić. A po drugie „przede wszystkim", jeśli ktoś dopatrzy się satyry na otaczającą nas codzienną polską rzeczywistość, to będzie jeszcze lepiej - komentuje Janusz Onufrowicz, autor programu. - To opowieść o spotkaniu czterech facetów, zabawnie nieporadnych w naszych swojskich realiach. Spotykają się w święta. Trochę przesadzają z alkoholem i wplątują się w kilka afer, w które na trzeźwo nikt by się nie wplątał. To opowieść o nas, albo przynajmniej o kimś kogo znamy. O naszych sprawach i problemach. A wiadomo, że z problemów najlepiej się wyśmiać. Do czego państwa serdecznie zapraszam (jako autor).