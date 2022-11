Nyski zespół Marco Polo Band nagrał cover słynnej piosenki Franka Sinatry, ale o Nysie

Marco Polo Band to trójka facetów, którzy, jak mówią, chcą grubo namieszać na polskim rynku muzycznym. Wczoraj odbyła się premiera ich teledysku nawiązującego do hitu Franka Sinatry "New York".

Utwór wpada w ucho i promuje nasze piękne miasto. Posłuchajcie sami.